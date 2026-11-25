11月25日，乌克兰最高拉达在二读中通过了第10225-д号法案，该法案确立了乌克兰虚拟资产交易的征税规则及加密货币市场的监管规定。

乌克兰公民将就数字资产销售所得缴纳23%的税款，而对于此前购入的加密货币，则设有税率为10%的特殊过渡性规定。 加密货币交易所必须通过授权，遵守金融监控要求，并报告客户交易情况。

与此同时，该法案的通过并不能解决乌克兰加密货币市场的所有问题。具体而言，国家银行的外汇管制、在考虑格里夫纳贬值情况下计算投资收益的问题，以及税务管理的复杂性等仍待解决。

UA.News深入分析了加密货币市场监管为何拖延多年、投资者需缴纳多少税款，以及乌克兰能否成为欧洲数字金融中心之一。

乌克兰近十年来如何试图规范加密货币市场

乌克兰最早于2017年就开始尝试通过立法规范加密货币的流通。 然而，政府部门始终无法就加密货币的本质——是支付手段、金融工具还是某种数字资产——形成统一立场。

2021年9月，乌克兰最高拉达首次通过了《虚拟资产法》，但总统弗拉基米尔·泽连斯基将其连同自己的建议一并退回议会。 经修订后，2022年2月17日，议员们再次通过了《乌克兰虚拟资产法》。

该文件界定了数字资产的法律地位、其所有者的权利以及加密货币公司的运营原则。不过，该法仅在《税法典》作出相应修订后方可生效。

正如律师兼私人投资者塔拉斯·古克所解释的那样，正因如此，将议会目前的决定直接称为加密货币的合法化并不完全准确。

“实际上，这主要涉及加密货币的征税问题。 关于其合法化的法律早在全面入侵开始前就已通过，但其生效取决于《税法》相关修正案的通过，”这位专家解释道。

2023年11月，乌克兰最高拉达登记了第10225号法案，该法案旨在确定数字资产的征税机制。 2025年4月，议会财政委员会起草了修订后的第10225-д号法案，该法案于2025年9月3日获得议员们在一读中的支持。

然而，该法案为二读所做的准备工作却拖延了超过一年。因此，从首次提出关于加密货币的立法倡议到最终通过其征税机制，共历时九年多。

为何国家多年来始终无法规范加密货币市场

改革延迟的一个客观原因是俄罗斯的大规模入侵。 与此同时，塔拉斯·古克推测，进程的进一步拖延可能与参与国家决策的某些个人不愿对数字资产实施透明征税有关。

“当然，战争的第一年和第二年确实无暇顾及此事，但此后的拖延， 在我看来，恰恰是因为许多决策者对加密资产需要纳税这一事实并不热衷，”这位律师认为。

该专家指出，加密货币资产和交易所曾多次出现在腐败调查的报道中，特别是在关于所谓NABU录音带的报道中。

另一个问题是乌克兰国家银行与乌克兰国家证券和股票市场委员会（NSSMC）之间的职权划分。国家银行主要从金融稳定和外汇管制的角度审视加密货币。 稳定币尤其引起了监管机构的担忧，因为若将其大规模用于结算，可能会削弱格里夫纳的作用。

最终，双方就一种共同监管模式达成一致，明确了两个机构之间的职权划分。

加密货币交易所WhiteBIT的创始人、W Group创始人兼总裁弗拉基米尔·诺索夫对政府部门之间达成妥协给予了积极评价。

“我们积极评价的是，在最终投票之前，议会、乌克兰国家银行和乌克兰国家证券与市场委员会就该文件中存在争议的条款达成了共识。 经所有监管机构一致同意通过的规则，在实践中有效实施的可能性要大得多，”诺索夫指出。

加密货币持有者需缴纳多少税款

值得注意的是，在乌克兰，出售加密货币所得此前也曾被征税，但依据的是《税法》的一般规定。 根据国家税务局的解释，此类收入被归类为个人境外收入或其他收入，需缴纳个人所得税和军事税。 新法律针对虚拟资产交易引入了专门的征税机制，允许将经文件证明的购买成本计入税前扣除。

根据新法规，个人标准税率为23%——其中个人所得税18%，军事费5%。 同时，税款将根据报告年度内虚拟资产交易产生的正财务收益进行计算。

例如，如果投资者以10万格里夫纳的价格购入比特币，并以15万格里夫纳的价格售出，则应税基为5万格里夫纳。 按标准税率计算，税额为1.15万格里夫纳（不考虑可能的税收优惠）。

塔拉斯·古克（Taras Huk）对仅对财务收益征税的决定给予了积极评价，因为此前曾考虑过对全部销售金额征税的可能性。

Juscutum律师事务所技术与投资业务合伙人彼得·比利克持相同观点。这位律师解释称，新模式允许将亏损结转至后续年度。此外，将一种数字资产兑换为另一种数字资产的行为将不征收税款。

与此同时，新规并未针对长期持有加密货币设定单独的税收优惠。仅每年不超过一个最低工资标准的收益可免征税款。

对于在新法规生效前购入的数字资产，将实行过渡性征税制度，该制度有效期至2028年12月31日止（含当日）。 在此期间，投资者可享受5%的个人所得税优惠税率，并在此基础上加征5%的军事税。

该机制对于多年前购买加密货币且无法恢复其购买成本相关文件的投资者尤为重要。

“那些用合法所得资金购买加密资产的人，现在可以在法律框架内使用由此获得的收益，”古克解释道。

这尤其指在购买房地产、汽车及其他资产时，能够证明收入来源。但同时，纳税并不能免除加密货币持有者证明资金原始来源合法性的义务。

WhiteBIT也支持设立过渡期。弗拉基米尔·诺索夫认为，税收优惠应激励公民进入合法领域。

“正是这种做法，才使公民进入合法领域在经济上变得合算，并将在长期内促进市场透明化及财政收入的增长，”这位加密货币交易所的创始人指出。

格里夫纳贬值和核算复杂性如何增加投资者的税负

塔拉斯·古克特别强调，在确定投资收益时需考虑汇率差异。

大多数加密货币市场参与者以美元计价其资产价值。然而，根据乌克兰的税收规定，财务结果将以格里夫纳为单位确定。

“加密货币的买入价与卖出价之间的差额，将根据乌克兰国家银行（NBU）在每笔交易当日的官方汇率，以格里夫纳为单位计算，”这位律师解释道。

例如，如果投资者以1美元兑23格里夫纳的汇率购入价值1万美元的加密货币，其价值为23万格里夫纳。 如果随后他以同样的1万美元价格将其出售，但汇率为45格里夫纳兑1美元，则格里夫纳等值金额为45万格里夫纳。

尽管没有美元收益，但格里夫纳的差额将达到22万格里夫纳。按照标准征税模式，投资者需缴纳5.06万格里夫纳的税款（不考虑可能的税收优惠）。

古克强调，对于那些在美元兑格里夫纳汇率为8或23格里夫纳时就已购买加密货币的长期投资者而言，这一问题可能尤为突出。

彼得·比利克还指出确认支出的难度。能否将单个代币的购入成本计入，将取决于卖方的身份以及由国家证券与市场委员会（NSSMC）经与财政部协商后批准的资产清单。

如果相关成本不予认可，投资者将不得不就全部销售金额缴纳税款，而不仅仅是利润部分。

通过境外交易所、去中心化平台及P2P服务购买加密货币时的费用确认程序，目前仍未明确。 对于进行数百笔交易的活跃交易者而言，可能需要会计师和税务顾问的协助。

弗拉基米尔·诺索夫也强调了规范这些问题的必要性。

“关键在于，交易记录和加密货币平台的对账单应被认可为购买支出的有效凭证，且换算为格里夫纳的方法必须明确，”WhiteBIT创始人强调道。

根据WhiteBIT与Ipsos的调研数据显示，59%的受访乌克兰人认为，操作加密资产需要具备专业知识。

诺索夫警告称，过于复杂的税务程序可能会成为投资者走出灰色地带的额外障碍。因此，他认为，在该法律生效之前，国家税务局就应通过相关说明来规范这些问题。

税务部门将如何监管乌克兰人的加密货币

加密货币交易所及其他相关服务提供商必须通过授权审核，遵守金融监控要求并提交报告。

改革的方向之一是引入关于加密货币资产的国际报告标准CARF，并使乌克兰立法与欧洲DAC8指令接轨，该指令规定了扩大税务信息交换的范围。

塔拉斯·古克指出，投资者在使用国际加密货币交易所时保持匿名的可能性正在逐渐减少。

“需要注意的是，受欧盟监管的大多数加密货币交易所目前都不得不进行全面的身份核查，”这位律师解释道。

据他介绍，对加密货币平台的要求正日益接近适用于传统金融机构和支付机构的标准。

“如果乌克兰税务部门有意调查，查明您在交易所持有的加密货币并不难，”古克认为。

为何对加密货币征税并不能取消乌克兰国家银行的外汇管制

塔拉斯·古克认为，新监管模式面临的主要问题之一是乌克兰国家银行在全面入侵开始后实施的外汇管制措施依然存在。

这些限制不仅涉及对传统证券的投资以及向外国经纪商账户注资，还涉及部分数字资产的购买交易。

“我国实施了国家银行对境外投资、向经纪商投资账户注资的限制，以及对向加密货币交易所账户注资的同等限制，”该专家指出。

议会通过的法律并未取消这些限制。因此，国家虽然为加密货币投资创造了法律框架，但同时也限制了此类投资的某些融资方式。

古克认为，这可能也会阻碍乌克兰加密货币公司的发展。

“2021年通过的首部加密货币合法化法案，本应为乌克兰加密货币交易所的全面运营创造条件。 当时，许多公司都希望在乌克兰及后苏联地区的市场上拓展业务，”这位律师表示。

加密货币交易所将面临哪些变化？乌克兰将如何限制俄罗斯资本

加密货币公司必须遵守有关所有权结构透明度、客户资产保管、金融监控及报告的要求。

对于乌克兰企业而言，明确的法律法规的出台可能为其创造在国内发展业务的机会，而无需在外国司法管辖区注册公司。

对于乌克兰的小型加密货币交易所而言，适应新要求可能最为困难，它们将不得不完善财务监控、会计核算和风险管理体系。

对于最严重的违规行为，将处以年度营业额15%或6亿格里夫纳的罚款。监管机构将特别关注对公司最终受益人的核查，以及他们与俄罗斯的潜在关联。

弗拉基米尔·诺索夫支持在市场参与者授权过程中实施相应的审查。

“对于WhiteBIT而言，这是公司自2022年以来一贯坚持的立场——尽管因此损失了约30%的用户基数，但公司仍停止了为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务。 我们坚信，这一标准应成为乌克兰市场所有参与者的强制性要求，”该加密货币交易所的创始人指出。

另一项重要任务是将乌克兰立法与欧洲《MiCA条例》进行协调，该条例规定了欧盟内加密货币公司的共同运营规则，并建立了保护其客户的机制。

据诺索夫介绍，2026年6月，WhiteBIT EU已在奥地利获得MiCA授权。 他认为，该公司的经验表明，统一的监管标准为业务扩展和融入欧洲金融体系创造了先决条件。

与此同时，乌克兰立法与欧洲立法的协调并不意味着乌克兰公司将自动获得在整个欧盟境内开展业务的权利。

乌克兰通过加密货币征税能获得多少收入

支持对加密货币征税的主要论点之一，是国家预算收入可能因此增加。 议会财政、税收和海关政策委员会主席达尼洛·赫特曼采夫估计，相关税收收入约为每年140亿至150亿格里夫纳。

与此同时，乌克兰加密货币市场的规模远超潜在的税收收入。

正如弗拉基米尔·诺索夫所指出的，乌克兰在数字资产使用水平方面已连续数年跻身全球前十。 根据他引用的Chainalysis 2026年排名数据，在117个国家中，乌克兰的加密货币使用率位列第七，跨境加密货币转账量位列第六。

诺索夫表示，过去一年乌克兰加密经济总量达1283亿美元，流入乌克兰的稳定币零售P2P转账额为24.1亿美元。

“通过相关法律，将使乌克兰有机会将其技术领先优势转化为经济优势。这不仅关乎吸引国际投资和开发创新型金融基础设施，还关乎额外的税收收入，”WhiteBIT创始人解释道。

与此同时，不应将加密货币交易量等同于投资者的应税收入。实际的财政收入将取决于市场走势、交易收益率以及税务管理的效率。

塔拉斯·古克还指出了乌克兰人投资文化的特点。在他看来，在乌克兰，数字资产的受欢迎程度远高于传统投资工具。

“遗憾的是，在乌克兰，投资加密货币的人远多于投资传统投资工具的人，尤其是证券和政府债券，”这位专家指出。

乌克兰的加密货币征税何时生效

乌克兰最高拉达通过的该法案的主要条款将于2027年7月1日生效。在此之前，该法案需完成签署和正式公布程序，而政府部门则需制定相应的法规框架。

具体而言，需明确加密货币公司的授权程序、报告要求、投资者可计入的费用清单，以及交易凭证的确认规则。

彼得·比利克指出，大部分实际的监管机制将由下位法来确定。因此，只有在这些法规通过后，才能评估最终的税收负担以及遵守要求的难度。

“如果合法途径比‘灰色’途径更昂贵、更复杂，资本和用户就会直接留在国外平台上，”Juscutum的代表警告道。

另一方面，弗拉基米尔·诺索夫认为，乌克兰有潜力成为欧洲领先的数字金融中心之一。然而，实现这一目标的关键前提仍是现代化且可预见的立法。

“与此同时，税收模式的有效性将取决于行政管理，而非税率，”WhiteBIT创始人强调道。

总体而言，塔拉斯·古克也对该法案的通过给予了积极评价，尽管其中仍保留了外汇限制，且在征税方面存在一些问题。

“总体而言，我对能够就加密货币收入纳税这一新举措持积极态度。不过，目前尚难以断言所有投资者是否都愿意这样做，”这位律师总结道。

乌克兰耗时九年多才为加密货币行业建立了法律框架。然而，衡量改革成功与否的真正标准，在于国家能否让合法活动对投资者和企业具有经济吸引力。

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