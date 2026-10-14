Нацбанк назвав найпоширеніші банкноти та монети в Україні

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Станом на 1 жовтня в готівковому обігу України перебувало 973 млрд грн. Найбільшу частку серед банкнот становлять купюри номіналом 500 грн, на які припадає 25,3% від загальної кількості банкнот в обігу.

З початку року загальна сума готівки збільшилася на 46,7 млрд грн, або на 5%. Тоді її обсяг становив 926,3 млрд грн.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 962,5 млрд грн. Ще 15,4 млрд одиниць – платіжні розмінні й обігові монети загальною вартістю 10,4 млрд грн.

Найрідше трапляються купюри номіналом 2000 грн: за даними НБУ, їхня частка сягає лише 0,01%. Нову банкноту найвищої вартості випустили в обіг 4 вересня, регулятор повідомляв про 400 тис. таких купюр. На лицьовому боці зображено поета Василя Стуса.

Серед обігових монет від 1 до 10 грн найпоширеніша гривня, найменше п'ятигривневих. Частки становлять 4,9% і 2,7% від загальної кількості обігових монет відповідно.

На одного жителя країни станом на 1 жовтня припадало в середньому 64 банкноти та 199 монет. На початку 2025 року цей показник дорівнював 64 банкнотам і 193 монетам.

Із 1 жовтня 2025 року регулятор поступово вилучає з обігу монети номіналом 10 копійок. За рік таких монет прибрали 7,8 млн. Попит на 50 копійок залишається стабільним, зокрема з боку торгівлі та сфери послуг.

У Нацбанку пояснюють це рішення прагненням скоротити витрати на виготовлення, оброблення, перевезення й зберігання монет. Поки триває вилучення, десять копійок і надалі можна використовувати в готівкових розрахунках.

За дев'ять місяців 2026 року обсяг готівки зріс на 5%, тоді як за аналогічний період торік – на 8,2%. У НБУ пояснюють це сезонністю: у першому кварталі готівку зазвичай вилучають, а в другому й третьому попит на неї підвищується.

Додатковим чинником у третьому кварталі 2026 року стало посилення російських повітряних атак на критичну інфраструктуру:

енергетичну;

логістичну;

продовольчу;

телекомунікаційну.

Найбільше з початку року зросла частка банкнот номіналом 1000 грн і монет номіналом 10 грн у загальній кількості готівки відповідних категорій – на 12,1% та 19,1%.

Джерело: Нацбанк

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