ЄЦБ дозволив UniCredit збільшувати частку в Commerzbank без обмежень — ANSA English

Європейський центральний банк надав UniCredit дозвіл перевищити 30% акціонерного капіталу Commerzbank і надалі збільшувати свою частку без установленої верхньої межі. Про це повідомляє ANSA English.

Дозвіл ЄЦБ

Схвалення регулятора дозволяє UniCredit перевищити поріг у 30% капіталу Commerzbank. Воно також передбачає можливість подальшого нарощування участі без визначеного максимального ліміту.

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Дозвіл є частиною процесу, пов’язаного з пропозицією UniCredit щодо Commerzbank. Для її фіналізації ще необхідно завершити решту регуляторних процедур і виконати встановлені умови.

Наступні кроки

Завершення цих процедур і виконання умов очікують наприкінці року. Після цього UniCredit, за очікуваннями, матиме приблизно 50% прав голосу в Commerzbank. Такий обсяг голосів дасть банку можливість перебрати контроль над Commerzbank.

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