Европейский центральный банк предоставил UniCredit разрешение превысить 30% акционерного капитала Commerzbank и продолжать увеличивать свою долю без установленного верхнего предела. Об этом сообщает ANSA English.

Разрешение ЕЦБ

Одобрение регулятора позволяет UniCredit превысить порог в 30% капитала Commerzbank. Оно также предусматривает возможность дальнейшего наращивания участия без определенного максимального лимита.

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Разрешение является частью процесса, связанного с предложением UniCredit в отношении Commerzbank. Для его завершения необходимо еще завершить остальные регуляторные процедуры и выполнить установленные условия.

Следующие шаги

Завершение этих процедур и выполнение условий ожидаются в конце года. После этого UniCredit, как ожидается, будет иметь около 50% прав голоса в Commerzbank. Такой объем голосов позволит банку получить контроль над Commerzbank.

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