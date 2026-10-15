ЕЦБ разрешил UniCredit увеличивать долю в Commerzbank без ограничений — ANSA English
Европейский центральный банк предоставил UniCredit разрешение превысить 30% акционерного капитала Commerzbank и продолжать увеличивать свою долю без установленного верхнего предела. Об этом сообщает ANSA English.
Разрешение ЕЦБ
Одобрение регулятора позволяет UniCredit превысить порог в 30% капитала Commerzbank. Оно также предусматривает возможность дальнейшего наращивания участия без определенного максимального лимита.
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Разрешение является частью процесса, связанного с предложением UniCredit в отношении Commerzbank. Для его завершения необходимо еще завершить остальные регуляторные процедуры и выполнить установленные условия.
Следующие шаги
Завершение этих процедур и выполнение условий ожидаются в конце года. После этого UniCredit, как ожидается, будет иметь около 50% прав голоса в Commerzbank. Такой объем голосов позволит банку получить контроль над Commerzbank.