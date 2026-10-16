Турция планирует к началу 2027 года завершить законодательные изменения для усиления борьбы с преступлениями на рынке капитала. Об этом министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек заявил в социальной сети NSosyal, сообщает Anadolu Agency.

Прозрачность операций

По словам Шимшека, запланированные меры также будут касаться скоординированных операций фондов. Они должны повысить прозрачность рынка и укрепить доверие инвесторов.

Соответствующие учреждения уже внедряют существенные регуляторные изменения с учетом оценок международных поставщиков индексов. Регулирование, введенное Советом по рынкам капитала Турции, улучшило обмен информацией и сделало более прозрачными данные о конечных владельцах акций, отметил министр.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования к фондам

Руководство для фондов, обнародованное в конце августа, ввело еженедельное раскрытие портфелей хедж-фондов. Оно также предусмотрело уведомления в случае, когда фонды, торгуемые на Турецкой электронной платформе торговли фондами TEFAS, пересекают установленные пороги владения акциями.

Меры также установили лимиты концентрации для фондов и требование проводить операции заимствования на организованных рынках с обеспечением. Шимшек заявил, что власти будут следить за результатами нововведений и при необходимости без промедления предпримут дополнительные шаги после консультаций с заинтересованными сторонами.

Приоритетом он назвал завершение ликвидации проблемных фондов и защиту прав инвесторов. По его словам, санкции будут решительно применяться к тем, кто нарушает справедливое и конкурентное функционирование рынков.

Читай нас в