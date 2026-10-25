Южная Корея в апреле—июне зафиксировала профицит текущего счета на уровне 116,63 млрд долларов и заняла второе место среди ведущих экономик. Более высокий показатель был только у Китая — 193,72 млрд долларов, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Международного валютного фонда, доступные в Системе экономической статистики Банка Кореи.

Сравнение с Германией и Японией

Германия заняла третье место с профицитом в 52,28 млрд долларов, а Япония — четвертое с 50,62 млрд долларов. Совокупный профицит этих двух стран составил 102,9 млрд долларов, что на 13,73 млрд долларов меньше показателя Южной Кореи.

Это первый случай с первого квартала 1996 года, когда профицит Южной Кореи превысил совокупные показатели Германии и Японии. Сопоставимые данные для всех трех стран доступны именно с этого периода.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль экспорта чипов

В годовом выражении профицит текущего счета Южной Кореи вырос более чем в четыре раза — с 28,39 млрд долларов. Для сравнения, показатели Германии и Японии увеличились на 11,9% и 5% соответственно.

Росту способствовал скачок экспорта полупроводников на фоне повышения цен на чипы и высокого мирового спроса. По данным Министерства данных и статистики, во втором квартале экспорт полупроводников Южной Кореи вырос на 181,6% в годовом выражении — до 113,89 млрд долларов.

Читай нас в