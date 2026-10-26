В Индии 26 октября основные фондовые индексы начали неделю со снижения после скачка цен на нефть. Индекс Sensex снизился на 0,46%, а Nifty 50 — на 0,5%, когда котировки Brent превысили 114 долларов за баррель. Снижение зафиксировали в 12 из 16 секторов индийского рынка, в частности акции ИТ-компаний потеряли 1,1%.

Высокие цены на нефть

Как сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters, инвесторы реагировали на опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Основатель и руководитель исследований Equinomic Research Г. Чоккалингам заявил Reuters, что внутренний фондовый рынок Индии может оставаться очень волатильным и иметь краткосрочную склонность к снижению. По его мнению, высокие расходы на энергию могут вновь усилить глобальную инфляцию, сдержать экономический рост и ухудшить перспективы мировых фондовых рынков.

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Импорт нефти

В сентябре Индия увеличила импорт нефти с Ближнего Востока до 2,8 млн баррелей в сутки. Доля региона в общем нефтяном импорте страны выросла до 54% против 32% в августе. По данным OilPrice, этому способствовали более активные закупки индийскими нефтепереработчиками спотовых партий сырья.

Импорт нефти из России, государства-агрессора, в сентябре сократился на 14% по сравнению с августом — до 1,8 млн баррелей в сутки. В то же время Россия оставалась крупнейшим отдельным источником поставок нефти в Индию, а ее доля в индийском импорте снизилась с 46,6% до 33,5%.

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