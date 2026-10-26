W Indiach 26 października główne indeksy giełdowe rozpoczęły tydzień spadkami po skoku cen ropy. Indeks Sensex obniżył się o 0,46%, a Nifty 50 — o 0,5%, gdy notowania Brent przekroczyły 114 dolarów za baryłkę. Spadki odnotowano w 12 z 16 sektorów indyjskiego rynku, w tym akcje spółek IT straciły 1,1%.

Wysokie ceny ropy

Jak informuje OilPrice, powołując się na Reuters, inwestorzy reagowali na obawy dotyczące możliwych zakłóceń dostaw ropy w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Założyciel i szef działu analiz Equinomic Research, G. Chokkalingam, powiedział Reutersowi, że krajowy rynek akcji w Indiach może pozostawać bardzo zmienny i wykazywać krótkoterminową tendencję spadkową. Jego zdaniem wysokie koszty energii mogą ponownie nasilić globalną inflację, ograniczyć wzrost gospodarczy i pogorszyć perspektywy światowych rynków akcji.

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Import ropy

We wrześniu Indie zwiększyły import ropy z Bliskiego Wschodu do 2,8 mln baryłek dziennie. Udział regionu w całkowitym imporcie ropy do kraju wzrósł do 54%, wobec 32% w sierpniu. Według OilPrice sprzyjały temu aktywniejsze zakupy partii surowca na rynku spot przez indyjskie rafinerie.

Import ropy z Rosji, państwa-agresora, zmniejszył się we wrześniu o 14% w porównaniu z sierpniem — do 1,8 mln baryłek dziennie. Jednocześnie Rosja pozostała największym pojedynczym źródłem dostaw ropy do Indii, a jej udział w indyjskim imporcie spadł z 46,6% do 33,5%.

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