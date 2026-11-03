Brytyjski bank Barclays zacznie w tym miesiącu oferować wcześniejsze rekompensaty dziesiątkom tysięcy klientów, którzy twierdzą, że kredyty samochodowe zostały im sprzedane nieprawidłowo. Część osób, które zaakceptują ofertę, może otrzymać pieniądze przed Bożym Narodzeniem, podaje The Guardian.

Barclays został pierwszym dużym kredytodawcą w Wielkiej Brytanii, który zaczął oferować takie wypłaty w związku ze sporem prawnym dotyczącym ogólnobranżowego programu rekompensat. Sprawa dotyczy finansowania zakupu nowych i używanych samochodów, motocykli oraz furgonetek: kredytobiorcy mogli przepłacać z powodu prowizji wypłacanych między kredytodawcami a dealerami samochodowymi.

Warunki wcześniejszego ugody

Barclays Partner Finance będzie kontaktować się z klientami, którzy już złożyli skargi, i oferować im wcześniejszą ostateczną ugodę. Bank będzie obliczać kwoty według modelu brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA). Zgodnie z obowiązującymi zasadami oferta nie może być niższa niż rekompensata, którą klient otrzymałby w ramach kwestionowanego programu.

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Klienci otrzymają miesiąc na przyjęcie lub odrzucenie oferty. Osoby, które ją zaakceptują, nie będą mogły w przyszłości żądać dodatkowej rekompensaty, składać nowych skarg ani wnosić pozwów dotyczących prowizji w ramach odpowiedniej umowy kredytowej. Barclays Partner Finance oświadczył, że nie będzie wymagać zwrotu części wypłaty, jeśli ostateczna decyzja przewidzi niższą rekompensatę.

Spór prawny dotyczący programu FCA

W marcu 2026 roku FCA ogłosił program rekompensat o wartości 9,1 mld funtów dla milionów osób dotkniętych sytuacją związaną z finansowaniem samochodów. Regulator początkowo oczekiwał, że średnia wypłata wyniesie 829 funtów. Najpowszechniejsza kategoria umów umożliwiała dealerowi lub brokerowi podniesienie stopy procentowej dla klienta, aby otrzymać wyższą prowizję.

Z powodu zaskarżeń prawnych FCA częściowo wstrzymał program, a rozprawa w tej sprawie została zaplanowana na luty 2027 roku. Jeśli regulator obroni swój system, wypłaty mogą rozpocząć się w 2027 roku. W przypadku odwołania albo częściowego lub całkowitego unieważnienia programu rekompensaty mogą zostać opóźnione do 2028 roku lub później. Barclays zarezerwował 430 mln funtów w związku z możliwymi wypłatami za kredyty samochodowe.

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