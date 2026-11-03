巴克莱将在英国提前提供汽车贷款赔偿——《卫报》

英国银行巴克莱将于本月开始向数万名声称被不当销售汽车贷款的客户提供提前赔偿。接受该提议的部分客户可能在圣诞节前收到款项，《卫报》报道。

在围绕一项全行业赔偿计划的法律纠纷背景下，巴克莱成为英国首家开始提供此类付款的大型贷款机构。此事涉及购买新车和二手车、摩托车及厢式货车的融资：由于贷款机构与汽车经销商之间的佣金支付，借款人可能多付了钱。

提前和解的条件

Barclays Partner Finance将联系已经提出投诉的客户，并向他们提供提前最终和解。该银行将根据英国金融行为监管局（FCA）的模型计算金额。根据现行规定，报价不得低于客户在受争议计划下本可获得的赔偿。

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客户将有一个月时间接受或拒绝该提议。接受提议的人今后将无法就相关贷款协议中的佣金要求额外赔偿、提出新的投诉或提起诉讼。Barclays Partner Finance表示，如果最终决定规定的赔偿较低，该公司不会要求客户退还部分款项。

围绕FCA计划的法律纠纷

2026年3月，FCA宣布了一项规模为91亿英镑的赔偿计划，面向数百万受汽车融资问题影响的人。监管机构最初预计，平均赔付金额将为829英镑。最常见的一类协议允许经销商或经纪人为获得更高佣金而提高客户的利率。

由于法律挑战，FCA已部分暂停该计划，案件听证会定于2027年2月举行。如果监管机构成功维护其方案，赔付可能于2027年开始。如果出现上诉，或该计划被部分或全部取消，赔偿可能推迟至2028年或更晚。巴克莱已为可能的汽车贷款赔付款项拨备4.3亿英镑。

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