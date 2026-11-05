佛罗里达州批准主要住宅最高25万美元税收减免——《财富》

在美国，佛罗里达州选民批准了第3号修正案，该修正案将把主要住宅所有者的税收减免额从5万美元提高至2027年的15万美元，并在2028年提高至25万美元。这些变化涉及未用于资助学校的那部分房地产税。据《财富》报道，该修正案获得62%选民支持。

对房主的影响

由于减免额是固定金额，其相对影响对价格较低住房的所有者将远比对高端房地产所有者更明显。房地产律师劳尔·加斯泰西计算称，按照该州平均税率，在修正案全面实施后，主要住宅所有者每年将节省约2085美元。

他估计，对于评估价值35万美元的房屋，用于地方服务的税款可能会从约3135美元降至1050美元。同时，对于价值5000万美元的主要住宅，这笔支付将从每年约52.4万美元降至52.2万美元。

投资者迈克尔·利贡指出，到2028年，价值约40万美元房屋的所有者可能免缴用于资助城市、县和地方服务的大部分税款。

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第二套房产的规则

该修正案还将第二套房产、出租住房及其他非主要住所房产的应税价值年度最高增长幅度从10%降至5%。对于拥有多处房产的富裕所有者而言，这可能比扩大主要住宅减免更重要。

根据加斯泰西的计算，如果房产价值每年增长8%，一套价值5000万美元的第二住宅所有者将在第一年节省约1.575万美元，并在五年内节省约28万美元。

截至12月31日尚未拥有永久居民身份的佛罗里达州新永久居民，将从现行的5万美元减免开始，且只能在第五年获得全额减免。加斯泰西估计，这将意味着约8400美元未能获得的节省。

州经济学家估计，城市、县和特别区最终每年将少收118.6亿美元。迈阿密-戴德县预测，仅第一年收入就可能减少约3.85亿美元。

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