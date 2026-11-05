纽约黄金升至每盎司4000美元以上——The Rio Times

11月4日，纽约现货黄金价格上涨约3%，交易期间达到每盎司约4040美元，再次突破4000美元关口。白银上涨约4.4%，至每盎司接近52美元，The Rio Times报道。

美元和债券收益率

据该媒体报道，在民主党于中期选举中获得美国国会两院控制权后，贵金属价格上涨。美元指数下跌0.37%，至101.49；10年期美国国债收益率下降5个基点，至4.90%。

较低的债券收益率降低了持有黄金的机会成本，因为黄金不产生利息收入。美元走弱也使以其他货币结算的买家更容易购买这些金属。

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交易所交易基金表现

追踪黄金的交易所交易基金GLD收盘上涨3.68%，至372.49美元。与白银挂钩的SLV基金上涨5.17%，至47.16美元。专注于铂金的PPLT基金上涨5.6%，收于13.54美元。

与此同时，此次上涨发生在10月底报价大幅下跌之后。10月30日，黄金跌至每盎司3875美元，白银跌至49.07美元。The Rio Times认为，当前走势可能是此前下跌后的回升，而非新一轮上升趋势的开始。

拉丁美洲的白银

白银价格上涨对墨西哥和秘鲁具有重要意义，两国是全球最大的该金属生产国。根据白银协会的数据，2025年墨西哥开采了1.729亿盎司白银，秘鲁开采了1.3亿盎司。秘鲁矿业公司Buenaventura在纽约的股价上涨7.6%，至28.80美元。

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