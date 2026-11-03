Британский банк Barclays в этом месяце начнет предлагать досрочные компенсации десяткам тысяч клиентов, заявивших о неправомерной продаже им автокредитов. Часть тех, кто согласится на предложение, может получить деньги до Рождества, сообщает The Guardian.

Barclays стал первым крупным кредитором в Великобритании, начавшим предлагать такие выплаты на фоне судебного спора об общерыночной программе компенсаций. Речь идет о финансировании покупки новых и подержанных автомобилей, мотоциклов и фургонов: заемщики могли переплачивать из-за комиссионных выплат между кредиторами и автодилерами.

Условия досрочного урегулирования

Barclays Partner Finance будет связываться с клиентами, которые уже подали жалобы, и предлагать им досрочное окончательное урегулирование. Банк будет рассчитывать суммы по модели Управления по финансовому регулированию Великобритании (FCA). Согласно действующим правилам, предложение должно быть не меньше компенсации, которую клиент получил бы в рамках оспариваемой программы.

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Клиентам дадут месяц на принятие или отклонение предложения. Те, кто согласится, не смогут в дальнейшем требовать дополнительную компенсацию, подавать новые жалобы или иски относительно комиссии по соответствующему кредитному соглашению. Barclays Partner Finance заявил, что не будет требовать вернуть часть выплаты, если окончательное решение предусматривает меньшую компенсацию.

Судебный спор о программе FCA

В марте 2026 года FCA объявило программу компенсаций объемом £9,1 млрд для миллионов людей, затронутых ситуацией с автокредитованием. Регулятор первоначально ожидал, что средняя выплата составит £829. Наиболее распространенная категория договоров предусматривала возможность для дилера или брокера повысить ставку для клиента, чтобы получить более высокую комиссию.

Из-за юридических обжалований FCA частично приостановило программу, а слушание по делу запланировано на февраль 2027 года. Если регулятор отстоит свою схему, выплаты могут начаться в 2027 году. В случае апелляции либо частичной или полной отмены программы компенсации могут быть отложены до 2028 года или позднее. Barclays зарезервировал £430 млн в связи с возможными выплатами по автокредитам.

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