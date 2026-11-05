Американские фондовые индексы резко выросли по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average прибавил 1 569,40 пункта, или 3,03%, до 53 356,12 пункта. Это был лучший дневной результат индекса с апреля 2025 года. S&P 500 вырос на 1,58% — до 7 688,62 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 1,44%, завершив торги на уровне 25 736,51 пункта, сообщает Anadolu Agency.

Реакция рынков на выборы

По данным агентства, рост котировок произошел после промежуточных выборов в США, на которых демократы получили большинство в Сенате и Палате представителей. Инвесторы расценили результаты голосования как возможное ограничение торговой, фискальной и внешней политики президента Дональда Трампа.

Трамп заявил, что готов принять результаты выборов и сотрудничать с демократами. Вице-президент Джей Ди Вэнс связал часть потерь республиканцев с войной США и Израиля с Ираном.

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Падение цен на нефть и рост европейских индексов

Нефть Brent подешевела более чем на 8% — примерно до 94,60 доллара за баррель. Американский сорт WTI опустился приблизительно до 88,60 доллара. Рынки ожидали, что результаты выборов могут усилить давление на Вашингтон по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Снижение цен на энергоносители также поддержало ожидания ослабления инфляционного давления.

Акции Walmart выросли примерно на 4%, Bank of America — на 3%. В то же время бумаги некоторых компаний, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта, снизились из-за опасений усиления контроля над дата-центрами и их воздействия на окружающую среду. Индекс волатильности Cboe VIX упал на 20,26% — до 16,61 пункта.

Европейские биржи также закрылись в плюсе. Stoxx Europe 600 вырос на 1,82%, испанский IBEX 35 — на 3%, немецкий DAX — на 2,22%. Евро укрепился на 0,32% — до 1,123 доллара США.

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