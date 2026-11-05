美国大选背景下道指上涨1569点——阿纳多卢通讯社

美国股指在周三收盘时大幅上涨：道琼斯工业平均指数上涨1,569.40点，涨幅3.03%，至53,356.12点。这是该指数自2025年4月以来的最佳单日表现。标普500指数上涨1.58%，至7,688.62点；纳斯达克综合指数上涨1.44%，收于25,736.51点，阿纳多卢通讯社报道。

市场对选举的反应

据该通讯社报道，在美国中期选举中，民主党赢得参议院和众议院多数席位后，股价上涨。投资者将投票结果视为可能限制总统唐纳德·特朗普贸易、财政和外交政策的因素。

特朗普表示，他准备接受选举结果并与民主党合作。副总统J.D.万斯将共和党人的部分失利与美国和以色列同伊朗的战争联系起来。

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油价下跌与欧洲指数上涨

布伦特原油下跌超过8%，至每桶约94.60美元。美国WTI原油跌至约88.60美元。市场预计，选举结果可能加大对华盛顿的压力，要求其通过外交方式解决与伊朗的冲突。能源价格下降也支持了通胀压力缓解的预期。

沃尔玛股价上涨约4%，美国银行上涨3%。与此同时，一些发展人工智能基础设施的公司股价下跌，原因是市场担心对数据中心及其环境影响的监管将加强。Cboe VIX波动率指数下跌20.26%，至16.61点。

欧洲交易所也收涨。Stoxx Europe 600上涨1.82%，西班牙IBEX 35上涨3%，德国DAX上涨2.22%。欧元上涨0.32%，至1.123美元。

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