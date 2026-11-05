Amerykańskie indeksy giełdowe gwałtownie wzrosły na zamknięciu środowej sesji: Dow Jones Industrial Average zyskał 1 569,40 punktu, czyli 3,03%, osiągając 53 356,12 punktu. Był to najlepszy dzienny wynik indeksu od kwietnia 2025 roku. S&P 500 wzrósł o 1,58%, do 7 688,62 punktu, a Nasdaq Composite zyskał 1,44%, kończąc sesję na poziomie 25 736,51 punktu, informuje Anadolu Agency.

Reakcja rynków na wybory

Według agencji wzrost notowań nastąpił po wyborach uzupełniających w USA, w których demokraci zdobyli większość w Senacie i Izbie Reprezentantów. Inwestorzy uznali wynik głosowania za możliwe ograniczenie polityki handlowej, fiskalnej i zagranicznej prezydenta Donalda Trumpa.

Trump oświadczył, że jest gotów zaakceptować wyniki wyborów i współpracować z demokratami. Wiceprezydent J.D. Vance powiązał część strat republikanów z wojną USA i Izraela z Iranem.

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Spadek cen ropy i wzrost europejskich indeksów

Ropa Brent potaniała o ponad 8%, do około 94,60 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI spadła do około 88,60 dolara. Rynki oczekiwały, że wyniki wyborów mogą zwiększyć presję na Waszyngton w sprawie dyplomatycznego uregulowania konfliktu z Iranem. Spadek cen energii wsparł także oczekiwania osłabienia presji inflacyjnej.

Akcje Walmartu wzrosły o około 4%, a Bank of America o 3%. Jednocześnie papiery niektórych firm rozwijających infrastrukturę sztucznej inteligencji spadły w związku z obawami o zaostrzenie kontroli nad centrami danych i ich wpływem na środowisko. Indeks zmienności Cboe VIX spadł o 20,26%, do 16,61 punktu.

Europejskie giełdy również zamknęły sesję na plusie. Stoxx Europe 600 wzrósł o 1,82%, hiszpański IBEX 35 o 3%, a niemiecki DAX o 2,22%. Euro umocniło się o 0,32%, do 1,123 dolara USA.

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