W Korei Południowej operator giełdy Korea Exchange (KRX) uruchomił sell-side sidecar dla bazowego indeksu KOSPI z powodu jego gwałtownego spadku. Handel programowy akcjami notowanymi na KOSPI został zawieszony na pięć minut o godz. 10:16 czasu lokalnego.

Spadek KOSPI

Po otwarciu sesji ze spadkiem o 1,82% indeks KOSPI stracił 265,65 punktu, czyli 4,67%. Według stanu na godz. 10:16 spadł do 5418,15 punktu.

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Jak informuje Korea Herald, indeks znajdował się pod presją po zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach uzupełniających w USA. Wywołało to na rynku obawy dotyczące możliwego zaostrzenia regulacji centrów danych dla sztucznej inteligencji.

Warunki uruchomienia sidecar

Sell-side sidecar uruchamia się, gdy indeks kontraktów terminowych KOSPI 200 spada o co najmniej 5% i utrzymuje się na tym poziomie przez co najmniej minutę. Po aktywacji mechanizmu handel programowy akcjami wchodzącymi w skład notowań KOSPI zostaje tymczasowo wstrzymany.

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