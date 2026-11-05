Корейська біржа зупинила програмні торги після падіння KOSPI — Korea Herald

У Південній Кореї оператор біржі Korea Exchange (KRX) активував sell-side sidecar для базового індексу KOSPI через його різке падіння. Програмні торги акціями з лістингу KOSPI призупинили на п’ять хвилин о 10:16 за місцевим часом.

Падіння KOSPI

Після відкриття торгів зі зниженням на 1,82% індекс KOSPI втратив 265,65 пункту, або 4,67%. Станом на 10:16 він опустився до 5418,15 пункту.

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Як повідомляє Korea Herald, індекс перебував під тиском після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах у США. Це викликало на ринку побоювання щодо можливого посилення регулювання центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Умови для sidecar

Sell-side sidecar спрацьовує, коли ф’ючерсний індекс KOSPI 200 падає щонайменше на 5% і утримується на такому рівні не менше однієї хвилини. Після активації механізму програмні торги акціями, що входять до лістингу KOSPI, тимчасово зупиняють.

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