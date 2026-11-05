В Южной Корее оператор биржи Korea Exchange (KRX) активировал sell-side sidecar для базового индекса KOSPI из-за его резкого падения. Программные торги акциями из листинга KOSPI были приостановлены на пять минут в 10:16 по местному времени.

Падение KOSPI

После открытия торгов со снижением на 1,82% индекс KOSPI потерял 265,65 пункта, или 4,67%. По состоянию на 10:16 он опустился до 5418,15 пункта.

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Как сообщает Korea Herald, индекс находился под давлением после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США. Это вызвало на рынке опасения относительно возможного ужесточения регулирования центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Условия для sidecar

Sell-side sidecar срабатывает, когда фьючерсный индекс KOSPI 200 падает как минимум на 5% и удерживается на таком уровне не менее одной минуты. После активации механизма программные торги акциями, входящими в листинг KOSPI, временно приостанавливаются.

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