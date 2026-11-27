Для получения средств в январе 2027 года Верховная Рада должна до конца 2026 года принять ещё девять законов. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов.

«С начала полномасштабной войны финансовая поддержка Украины со стороны ЕС и государств-членов превысила 245 млрд евро… Только по компоненту Ukraine Facility объем поддержки уже превысил 40 млрд евро. В то же время важно понимать, что получение финансовой поддержки напрямую зависит от выполнения наших евроинтеграционных обязательств, в частности от принятия соответствующих законопроектов», — сказал Ченцов во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями с ЕС о финансовой поддержке до конца четвертого квартала 2026 года предусмотрено принятие еще девяти законов.

«С принятием каждого из них связано финансирование в размере ориентировочно 230 млн евро. Следовательно, своевременное принятие парламентом этих законов позволит Украине рассчитывать на получение уже в январе более 2 млрд евро», — подчеркнул вице-премьер.

Также он рассказал, что изменения в «План Украины» предусматривают включение 29 новых мер, связанных с привлечением дополнительной бюджетной поддержки в размере более 6,6 млрд евро.

По его словам, в настоящее время правительство в координации с парламентом завершает подготовку изменений в План, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Напомним, Украина ищет еще 25 млрд евро для финансирования в 2027 году.

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