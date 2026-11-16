16 ноября доллар и евро подешевели в обменных пунктах Украины

В понедельник курсы американской и европейской валют в украинских обменных пунктах несколько снизились. При этом в банках стоимость доллара и евро варьируется в зависимости от финансового учреждения и способа обмена.

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, доллар в обменных пунктах покупают по 46,00 гривны (-3 коп.), а продают — по 46,20 гривны (-3 коп.).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 51,04 гривны (-6 коп.), а продают — по 51,30 гривны (-15 коп.).

Средний курс доллара в банках составляет 45,35 гривны (+12 коп.) при покупке валюты и 45,92 гривны (-5 коп.) при ее продаже.

Евро банки покупают в среднем по 50,19 гривны (+2 коп.), а продают — по 51,10 гривны (-7 коп.).

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (без изменений), а по карте — по 45,87 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,10 гривны (-20 коп.), а по карте — по 51,02 гривны (-26 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,95 гривны (+5 коп.), а по карте — по 46,05 гривны (без изменений). Евро в «Мобильном Ощаде» можно купить по 51,15 гривны (-10 коп.), а по карте — по 51,30 гривны (-10 коп.).

«ПУМБ» продает доллары в кассах по 45,90 гривны (без изменений), а по коммерческому курсу — по 45,90 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,10 гривны (без изменений).

Monobank сегодня продает доллары по 45,82 гривны (-4 коп.), а евро — по 50,95 гривны (-6 коп.).

Источник: Minfin

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