11月16日，乌克兰各货币兑换点美元和欧元汇率走低

周一，乌克兰各货币兑换点的美元和欧元汇率略有下跌。与此同时，各银行的美元和欧元汇率因金融机构及兑换方式的不同而有所差异。

截至11月16日（周一）上午，货币兑换点美元的买入价为46.00格里夫纳（-3科佩克），卖出价为46.20格里夫纳（-3科佩克）。

今日，兑换点欧元买入价为51.04格里夫纳（-6科佩克），卖出价为51.30格里夫纳（-15科佩克）。

银行美元平均汇率为买入45.35格里夫纳（+12科佩），卖出45.92格里夫纳（-5科佩）。

银行欧元平均买入价为50.19格里夫纳（+2科佩），卖出价为51.10格里夫纳（-7科佩）。

普里瓦特银行（PrivatBank）在分行出售美元的汇率为45.95格里夫纳（持平），通过银行卡出售的汇率为45.87格里夫纳（持平）。 在该行各分行，欧元买入价为51.10格里夫纳（-20科佩克），通过银行卡买入价为51.02格里夫纳（-26科佩克）。

储蓄银行（Oschadbank）在应用程序中美元卖出价为45.95格里夫纳（+5科佩克），通过银行卡交易则为46.05格里夫纳（持平）。 在“移动储蓄银行”中，欧元买入价为51.15格里夫纳（-10科佩克），通过银行卡购买则为51.30格里夫纳（-10科佩克）。

“普姆银行”柜台美元卖出价为45.90格里夫纳（持平），按商业汇率卖出价为45.90格里夫纳（持平）。 在该行各分行，欧元买入价为51.10格里夫纳（持平）。

Monobank今日美元卖出价为45.82格里夫纳（-4科佩克），欧元卖出价为50.95格里夫纳（-6科佩克）。

来源：Minfin

需要提醒的是，乌克兰国家银行正在逐步更换旧版50和200格里夫纳纸币。

此前，乌克兰国家银行公布了乌克兰境内流通最广泛的纸币和硬币。

此外，乌克兰国家银行还介绍了面值2000格里夫纳的新纸币的发行情况。

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