NBU sprzeciwił się projektowi ustawy o legalizacji kryptowalut na Ukrainie

Narodowy Bank Ukrainy nie poparł projektu ustawy nr 10225-d dotyczącego regulacji rynku aktywów wirtualnych w obecnym brzmieniu. Organ regulacyjny ostrzega, że niektóre postanowienia dokumentu mogą stanowić zagrożenie dla hrywny, stabilności finansowej oraz konkurencji na rynku kryptowalut.

Jednocześnie w NBU podkreślają, że ogólnie popierają legalizację kryptowalut zgodnie z europejskimi przepisami MiCA oraz zaleceniami MFW. Zastrzeżenia dotyczą konkretnych postanowień poprawionego dokumentu.

Bank Narodowy wskazał trzy główne problemy. Pierwsza — możliwość wykorzystywania zagranicznych tokenów, które faktycznie pełnią funkcję pieniądza elektronicznego, ale nie podlegają odpowiedniemu nadzorowi. Zdaniem organu regulacyjnego może to stanowić zagrożenie dla suwerenności monetarnej i systemu płatniczego Ukrainy.

Drugi problem — ryzyko obchodzenia wymogów regulacyjnych, przez co zagraniczni uczestnicy rynku mogą uzyskać przewagę nad ukraińskimi przedsiębiorstwami. Trzeci — możliwość monopolizacji rynku kryptowalut oraz nadużyć korupcyjnych podczas udzielania zezwoleń giełdom kryptowalutowym.

NBU wezwał posłów do dopracowania dokumentu i uwzględnienia przejrzystych zasad dopuszczania operatorów na rynek. W organie regulacyjnym oświadczono, że bez uwzględnienia zasadniczych uwag nie można poprzeć projektu ustawy.

Jednocześnie dokument przewiduje opodatkowanie zysków z transakcji kryptowalutowych. Proponuje się, aby wymiana jednego wirtualnego aktywa na inne nie podlegała opodatkowaniu. W przypadku aktywów nabytych przed wejściem ustawy w życie przewidziano preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5% do końca 2028 roku.

Giełdy kryptowalutowe i inni dostawcy usług będą musieli przejść proces autoryzacji, przestrzegać wymogów monitoringu finansowego oraz weryfikować pochodzenie środków.

Rozpatrzenie projektu ustawy w drugim czytaniu przewiduje się na listopad. Jeśli zostanie on przyjęty, nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 lipca 2027 roku.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Ukraina zajęła siódme miejsce w światowym rankingu akceptacji kryptowalut za rok 2026, awansując o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim badaniem.

Urzędnicy i członkowie ich rodzin zadeklarowali kryptowaluty o wartości prawie 839 mln hrywien. Największe kwoty aktywów cyfrowych zadeklarowali urzędnicy ze stolicy, a wśród najpopularniejszych kryptowalut w deklaracjach znalazły się Tether, Bitcoin i Ethereum.

Po raz pierwszy w Ukrainie kryptowaluty związane z międzynarodową grupą hakerską, które zostały zajęte, przekazano pod zarząd państwowy. Chodzi o ponad 8,3 mln USDT, które przeliczono na setki milionów hrywien i przekazano na portfel kryptowalutowy agencji ARMA. Jest to pierwszy tego typu przypadek w praktyce ukraińskich organów ścigania.

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