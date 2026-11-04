乌克兰国家银行反对关于在乌克兰将加密货币合法化的法案

乌克兰国家银行未支持关于监管虚拟资产市场的第10225-д号法案的现行版本。 该监管机构警告称，该文件中的某些条款可能会对格里夫纳、金融稳定以及加密货币市场的竞争造成风险。

与此同时，乌克兰国家银行强调，总体上支持根据欧洲《MiCA条例》和国际货币基金组织（IMF）的建议将加密货币合法化。其异议针对的是修订后文件中的具体条款。

乌克兰国家银行指出了三个主要问题。 第一，允许使用实际上履行电子货币功能但未受到适当监管的外国代币。监管机构认为，这可能威胁到乌克兰的货币主权和支付系统。

第二个问题是规避监管要求的风险，这可能导致外国市场参与者相对于乌克兰企业获得不公平优势。第三个问题是加密货币市场可能被垄断，以及在向加密货币交易所发放许可过程中可能出现的腐败和滥用职权行为。

乌克兰国家银行呼吁议员们对该文件进行修订，并制定透明的运营商准入规则。监管机构表示，如果不采纳这些原则性意见，他们将无法支持该法案。

与此同时，该文件规定对加密货币交易产生的利润征税。但建议对一种虚拟资产兑换另一种虚拟资产的行为免征税收。 对于在该法律生效前购入的资产，规定在2028年底前适用5%的个人所得税优惠税率。

加密货币交易所及其他服务提供商必须通过授权审核，遵守金融监控要求，并核查资金来源。

该法案预计将于11月进行二读审议。若获通过，新规将于2027年7月1日起生效。

来源：乌克兰国家银行。

乌克兰在2026年全球加密货币接受度排名中位列第七，较上一份研究报告上升了一个名次。

公职人员及其家属申报的加密货币总额近8.39亿格里夫纳。申报数额最大的是首都的官员，而申报中最常见的加密货币包括泰达币（Tether）、比特币（Bitcoin）和以太坊（Ethereum）。

乌克兰首次将与国际黑客组织有关的被查扣加密货币移交国家管理。 这笔资产包括超过830万USDT，已被兑换成数亿格里夫纳，并转入ARMA的加密货币钱包。这是乌克兰执法部门实践中首例此类案件。

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