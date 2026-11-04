НБУ виступив проти законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні

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Національний банк України не підтримав законопроєкт №10225-д про регулювання ринку віртуальних активів у його нинішній редакції. Регулятор попереджає, що окремі положення документа можуть створити ризики для гривні, фінансової стабільності та конкуренції на криптовалютному ринку.

Водночас у НБУ наголошують, що загалом підтримують легалізацію криптовалют відповідно до європейських правил MiCA та рекомендацій МВФ. Претензії стосуються конкретних положень доопрацьованого документа.

Нацбанк виділив три основні проблеми. Перша — можливість використання іноземних токенів, які фактично виконують функції електронних грошей, але не перебувають під належним наглядом. Це, на думку регулятора, може загрожувати монетарному суверенітету та платіжній системі України.

Друга проблема — ризик обходу регуляторних вимог, через що іноземні учасники ринку можуть отримати переваги над українськими компаніями. Третя — можливість монополізації крипторинку та корупційних зловживань під час надання дозволів криптобіржам.

НБУ закликав депутатів доопрацювати документ і передбачити прозорі правила допуску операторів до ринку. У регуляторі заявили, що без урахування принципових зауважень не можуть підтримати законопроєкт.

Водночас документ передбачає оподаткування прибутку від операцій із криптовалютами. Обмін одного віртуального активу на інший пропонують не оподатковувати. Для активів, придбаних до набрання чинності законом, передбачена пільгова ставка ПДФО 5% до кінця 2028 року.

Криптобіржі та інші постачальники послуг повинні будуть проходити авторизацію, дотримуватися вимог фінансового моніторингу та перевіряти походження коштів.

Розгляд законопроєкту в другому читанні очікується в листопаді. Якщо його ухвалять, нові правила можуть запрацювати з 1 липня 2027 року.

Джерело: Національний банк України.

Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу прийняття криптовалют за 2026 рік, піднявшись на одну позицію порівняно з попереднім дослідженням.

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В Україні вперше арештовану криптовалюту, пов’язану з міжнародним хакерським угрупованням, передали у державне управління. Йдеться про понад 8,3 мільйона USDT, які конвертували в сотні мільйонів гривень і перерахували на криптогаманець АРМА. Це перший подібний випадок у практиці українських правоохоронців.

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