НБУ выступил против законопроекта о легализации криптовалют в Украине

Национальный банк Украины не поддержал законопроект № 10225-д о регулировании рынка виртуальных активов в его нынешней редакции. Регулятор предупреждает, что отдельные положения документа могут создать риски для гривны, финансовой стабильности и конкуренции на криптовалютном рынке.

В то же время в НБУ подчеркивают, что в целом поддерживают легализацию криптовалют в соответствии с европейскими правилами MiCA и рекомендациями МВФ. Претензии касаются конкретных положений доработанного документа.

Нацбанк выделил три основные проблемы. Первая — возможность использования иностранных токенов, которые фактически выполняют функции электронных денег, но не находятся под надлежащим надзором. Это, по мнению регулятора, может угрожать монетарному суверенитету и платежной системе Украины.

Вторая проблема — риск обхода регуляторных требований, из-за чего иностранные участники рынка могут получить преимущества перед украинскими компаниями. Третья — возможность монополизации криптовалютного рынка и коррупционных злоупотреблений при выдаче разрешений криптобиржам.

НБУ призвал депутатов доработать документ и предусмотреть прозрачные правила допуска операторов на рынок. В регуляторе заявили, что без учета принципиальных замечаний не могут поддержать законопроект.

В то же время документ предусматривает налогообложение прибыли от операций с криптовалютами. Обмен одного виртуального актива на другой предлагается не облагать налогом. Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, предусмотрена льготная ставка НДФЛ в размере 5% до конца 2028 года.

Криптобиржи и другие поставщики услуг должны будут проходить авторизацию, соблюдать требования финансового мониторинга и проверять происхождение средств.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении ожидается в ноябре. Если его примут, новые правила могут вступить в силу с 1 июля 2027 года.

Источник: Национальный банк Украины.

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