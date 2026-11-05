Dow зріс на 1569 пунктів на тлі виборів у США — Anadolu Agency

Американські фондові індекси різко зросли за підсумками торгів у середу: Dow Jones Industrial Average додав 1 569,40 пункту, або 3,03%, до 53 356,12 пункту. Це був найкращий денний результат індексу з квітня 2025 року. S&P 500 зріс на 1,58% — до 7 688,62 пункту, а Nasdaq Composite додав 1,44%, завершивши торги на рівні 25 736,51 пункту, повідомляє Anadolu Agency.

Реакція ринків на вибори

За даними агентства, зростання котирувань відбулося після проміжних виборів у США, на яких демократи здобули більшість у Сенаті та Палаті представників. Інвестори розцінили результат голосування як можливе обмеження торговельної, фіскальної та зовнішньої політики президента Дональда Трампа.

Трамп заявив, що готовий прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами. Віцепрезидент Джей Ді Венс пов’язав частину втрат республіканців із війною США та Ізраїлю з Іраном.

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Падіння цін на нафту та зростання європейських індексів

Нафта Brent подешевшала більш ніж на 8% — приблизно до 94,60 долара за барель. Американський сорт WTI опустився орієнтовно до 88,60 долара. Ринки очікували, що результати виборів можуть посилити тиск на Вашингтон щодо дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном. Зниження енергетичних цін також підтримало очікування послаблення інфляційного тиску.

Акції Walmart зросли приблизно на 4%, Bank of America — на 3%. Водночас папери деяких компаній, що розвивають інфраструктуру штучного інтелекту, знизилися через побоювання посилення контролю за дата-центрами та їхнім впливом на довкілля. Індекс волатильності Cboe VIX упав на 20,26% — до 16,61 пункту.

Європейські біржі також закрилися в плюсі. Stoxx Europe 600 зріс на 1,82%, іспанський IBEX 35 — на 3%, німецький DAX — на 2,22%. Євро зміцнився на 0,32% до 1,123 долара США.

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