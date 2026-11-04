НБУ знизив офіційний курс долара на 5 листопада

На четвер, 5 листопада, Національний банк України встановив курс долара на рівні 45,54 гривні — на 13 копійок менше, ніж попереднього дня. Євро, навпаки, подорожчало на 19 копійок — до 51,25 гривні.

У банках станом на вечір 4 листопада долар купували в середньому по 45,49 гривні, а продавали по 46,13 гривні. Курс євро становив 50,96 та 51,80 гривні відповідно.

На чорному ринку долар коштував 46,46–46,50 гривні, євро — 51,70–52 гривні.

В обмінниках долар купували в середньому по 45,72 гривні, а продавали по 46,45 гривні. Євро — по 51,06 та 52,05 гривні відповідно.

Джерело: Національний банк України