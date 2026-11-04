НБУ снизил официальный курс доллара на 5 ноября
В четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 45,54 гривны — на 13 копеек меньше, чем накануне. Евро, напротив, подорожало на 19 копеек — до 51,25 гривны.
В банках по состоянию на вечер 4 ноября доллар покупали в среднем по 45,49 гривны, а продавали по 46,13 гривны. Курс евро составлял 50,96 и 51,80 гривны соответственно.
На черном рынке доллар стоил 46,46–46,50 гривны, евро — 51,70–52 гривны.
В обменных пунктах доллар покупали в среднем по 45,72 гривны, а продавали по 46,45 гривны. Евро — по 51,06 и 52,05 гривны соответственно.
Источник: Национальный банк Украины
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