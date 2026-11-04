NBU obniżył oficjalny kurs dolara na 5 listopada

W czwartek, 5 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił kurs dolara na poziomie 45,54 hrywny — o 13 kopiejek mniej niż dzień wcześniej. Kurs euro natomiast wzrósł o 19 kopiejek — do 51,25 hrywny.

W bankach wieczorem 4 listopada dolar kupowano średnio po 45,49 hrywny, a sprzedawano po 46,13 hrywny. Kurs euro wynosił odpowiednio 50,96 i 51,80 hrywny.

Na czarnym rynku dolar kosztował 46,46–46,50 hrywny, a euro — 51,70–52 hrywny.

W kantorach dolara kupowano średnio po 45,72 hrywny, a sprzedawano po 46,45 hrywny. Euro — odpowiednio po 51,06 i 52,05 hrywny.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy