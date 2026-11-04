У Польщі залишили базову ставку на рівні 3,75% — RMF24

Рада з монетарної політики Польщі на засіданні в середу залишила всі процентні ставки Національного банку Польщі без змін. Базова, або референційна, ставка збереглася на рівні 3,75%.

Усі ставки без змін

Як повідомляє RMF24, рішення стосується всіх ставок НБП. Депозитна ставка становить 3,25%, ломбардна — 4,25%, ставка переобліку векселів — 3,8%, а дисконтна ставка векселів — 3,85%.

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Значення референційної ставки

Референційна ставка має ключове значення для вартості грошей в економіці та відсотків за частиною кредитів. У поточному році Рада з монетарної політики один раз знижувала процентні ставки: на початку березня їх скоротили на 0,25 відсоткового пункту.

Про збереження ставок на попередньому рівні повідомив Національний банк Польщі. Рішення було ухвалене після завершення засідання Ради з монетарної політики в середу.

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