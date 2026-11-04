Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła bez zmian wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Stopa podstawowa, czyli referencyjna, utrzymała się na poziomie 3,75%.

Wszystkie stopy bez zmian

Jak informuje RMF24, decyzja dotyczy wszystkich stóp NBP. Stopa depozytowa wynosi 3,25%, lombardowa — 4,25%, stopa redyskontowa weksli — 3,8%, a stopa dyskontowa weksli — 3,85%.

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Znaczenie stopy referencyjnej

Stopa referencyjna ma kluczowe znaczenie dla kosztu pieniądza w gospodarce oraz oprocentowania części kredytów. W bieżącym roku Rada Polityki Pieniężnej raz obniżyła stopy procentowe: na początku marca zostały one obniżone o 0,25 punktu procentowego.

O utrzymaniu stóp na poprzednim poziomie poinformował Narodowy Bank Polski. Decyzję podjęto po zakończeniu środowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

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