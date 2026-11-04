W USA główne indeksy giełdowe wzrosły na otwarciu środowych notowań po tym, jak Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem w wyniku wyborów śródokresowych. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Wzrost głównych indeksów

Na początku sesji Nasdaq zyskał 1%, indeks przemysłowy Dow Jones wzrósł o 1,8%, a S&P 500 — o 1,1%. Handel na amerykańskich giełdach rozpoczął się o 9:30 czasu wschodniego USA.

Na nastroje inwestorów wpłynął także wpis prezydenta USA Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, w którym oświadczył, że zaakceptuje wyniki wyborów. Zmniejszyło to niepewność polityczną i presję na rynki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja spółek i rynku ropy

Akcje zależnego od importu Walmartu wzrosły o 1,3%, a Targetu — o 3,3% w związku z możliwymi zmianami w polityce celnej. Jednocześnie UnitedHealthcare stracił 2,9%, CVS Health — 12%, podczas gdy Cigna zyskała 1,6%.

Spółki związane z rozwojem sztucznej inteligencji wykazały zróżnicowaną dynamikę: Oracle i Nvidia rozpoczęły handel spadkami, podczas gdy Alphabet zyskał 3,5%. Partner zarządzający Yorkville Ives, Dan Ives, oświadczył, że kontrola demokratów nad Senatem stworzy znaczące przeszkody dla ustawodawstwa dotyczącego AI i technologii w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ceny ropy również spadały: kontrakty terminowe na Brent potaniały o 3,09%, do 100,40 dolara za baryłkę, a na West Texas Intermediate — o 3,13%, do 93,08 dolara.

Czytaj nas na