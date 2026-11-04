В Польше сохранили базовую ставку на уровне 3,75% — RMF24
Совет по денежно-кредитной политике Польши на заседании в среду оставил все процентные ставки Национального банка Польши без изменений. Базовая, или референсная, ставка сохранилась на уровне 3,75%.
Все ставки без изменений
Как сообщает RMF24, решение касается всех ставок НБП. Депозитная ставка составляет 3,25%, ломбардная — 4,25%, ставка переучёта векселей — 3,8%, а дисконтная ставка векселей — 3,85%.
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Значение референсной ставки
Референсная ставка имеет ключевое значение для стоимости денег в экономике и процентов по части кредитов. В текущем году Совет по денежно-кредитной политике один раз снижал процентные ставки: в начале марта их сократили на 0,25 процентного пункта.
О сохранении ставок на прежнем уровне сообщил Национальный банк Польши. Решение было принято после завершения заседания Совета по денежно-кредитной политике в среду.