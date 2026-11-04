В Латвии Европейская комиссия дала положительную оценку пятому и последнему запросу на выплату 503,7 млн евро из Фонда восстановления ЕС. После завершения остальных процедур согласования средства, как ожидается, поступят в государственный бюджет до конца года, сообщает LSM English.

Последняя выплата из Фонда восстановления

Еврокомиссия установила, что Латвия надлежащим образом выполнила 25 промежуточных этапов и 31 целевой показатель, предусмотренные для финального платежа. После получения средств страна привлечет все 1,97 млрд евро, доступные ей в рамках Фонда восстановления.

Министерство финансов Латвии подало в Еврокомиссию последний и крупнейший из пяти запросов на выплату 30 сентября. До этого государственный бюджет уже получил почти 1,5 млрд евро, или 75% общего объема выделенного финансирования.

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Инфраструктурные проекты

В рамках плана были модернизированы и развиты 100 километров электрифицированной железнодорожной сети, в том числе на участках Рига—Земитани, Рига—Слока и Засулаукс—Болдерая. В Рижской агломерации приобрели 17 электробусов, построили семь зарядных станций, создали восемь пунктов мобильности и улучшили 52 километра велосипедной инфраструктуры.

Также в девяти городах завершили создание центров управления чрезвычайными ситуациями, отремонтировали или реконструировали 22 объекта государственной дренажной системы для усиления защиты от наводнений. В энергетической сфере модернизировали сети передачи и распределения электроэнергии, в частности проложили 230 километров кабельных линий. Фонд восстановления является частью плана экономического восстановления ЕС NextGenerationEU, созданного после пандемии Covid-19.

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