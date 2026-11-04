在拉脱维亚，欧盟委员会对从欧盟复苏基金支付5.037亿欧元的第五笔也是最后一笔申请作出了积极评估。待其余审批程序完成后，预计资金将在年底前进入国家预算，LSM English报道。

复苏基金的最后一笔付款

欧盟委员会认定，拉脱维亚已适当完成最终付款所规定的25个里程碑和31项目标。收到资金后，该国将获得复苏基金框架下向其提供的全部19.7亿欧元。

拉脱维亚财政部于9月30日向欧盟委员会提交了五份付款申请中的最后一份、也是金额最大的一份。在此之前，国家预算已收到近15亿欧元，即获批资金总额的75%。

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基础设施项目

根据该计划，100公里电气化铁路网络得到现代化改造和发展，其中包括里加—泽米塔尼、里加—斯洛卡和扎苏劳克斯—博尔代拉亚路段。在里加都市区，购置了17辆电动公交车，建成了7座充电站，设立了8个出行服务点，并改善了52公里自行车基础设施。

此外，9座城市完成了应急管理中心建设，22处国家排水系统设施得到维修或重建，以加强防洪保护。在能源领域，电力输电和配电网络得到现代化改造，其中铺设了230公里电缆线路。复苏基金是欧盟NextGenerationEU经济复苏计划的一部分，该计划是在Covid-19疫情后设立的。

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