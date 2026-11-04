Na Łotwie Komisja Europejska pozytywnie oceniła piąty i ostatni wniosek o wypłatę 503,7 mln euro z unijnego Funduszu Odbudowy. Po zakończeniu pozostałych procedur zatwierdzających środki mają trafić do budżetu państwa do końca roku, informuje LSM English.

Ostatnia wypłata z Funduszu Odbudowy

Komisja Europejska stwierdziła, że Łotwa należycie zrealizowała 25 kamieni milowych i 31 celów przewidzianych dla końcowej płatności. Po otrzymaniu środków kraj wykorzysta całe 1,97 mld euro dostępne mu w ramach Funduszu Odbudowy.

Ministerstwo Finansów Łotwy złożyło do Komisji Europejskiej ostatni i największy z pięciu wniosków o płatność 30 września. Wcześniej budżet państwa otrzymał już prawie 1,5 mld euro, czyli 75% całkowitej kwoty przyznanego finansowania.

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Projekty infrastrukturalne

W ramach planu zmodernizowano i rozwinięto 100 kilometrów zelektryfikowanej sieci kolejowej, w tym na odcinkach Ryga—Zemitāni, Ryga—Sloka oraz Zasulauks—Bolderāja. W aglomeracji ryskiej zakupiono 17 autobusów elektrycznych, zbudowano siedem stacji ładowania, utworzono osiem punktów mobilności oraz ulepszono 52 kilometry infrastruktury rowerowej.

W dziewięciu miastach ukończono również tworzenie centrów zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi, a 22 obiekty państwowego systemu melioracyjnego wyremontowano lub zrekonstruowano, aby wzmocnić ochronę przeciwpowodziową. W sektorze energetycznym zmodernizowano sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, w tym ułożono 230 kilometrów linii kablowych. Fundusz Odbudowy jest częścią unijnego planu odbudowy gospodarczej NextGenerationEU, utworzonego po pandemii Covid-19.

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