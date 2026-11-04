В Сейм Польши внесли проект о пороге PIT в 130 тысяч злотых — RMF24

В Сейм Польши внесли новый правительственный законопроект об изменениях в налогообложении физических и юридических лиц. Документ предусматривает повышение первого порога налога на доходы физических лиц (PIT) со 120 тысяч до 130 тысяч злотых. Как сообщает RMF24, проект передали в Законодательное бюро для заключения, а его первое чтение запланировали на четверг.

Новые ставки и лимиты

Для доходов до 130 тысяч злотых ставка PIT должна остаться на уровне 12%. Законопроект также предлагает установить ставку 24% для доходов свыше 130 тысяч и до 150 тысяч злотых. Доходы, превышающие 150 тысяч злотых, планируют облагать по ставке 32%.

Документ предусматривает и другие изменения. Лимит доходов, дающий право выбрать налогообложение по фиксированной ставке, предлагают снизить с 2 миллионов до 250 тысяч евро. Ставку солидарного сбора с доходов свыше 1 миллиона злотых в год хотят увеличить с 4% до 5%.

Кроме того, ставка налога на прибыль компаний (CIT) для предприятий с доходами свыше 50 миллионов евро в месяц должна вырасти с 19% до 22%.

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Сомнения относительно поправок Сената

Новый проект в целом соответствует закону, который ранее уже принял Сейм и рассмотрел Сенат. Предыдущий документ вернули в нижнюю палату парламента с поправками Сената, однако возникли сомнения в их конституционности.

Во время работы над предыдущей версией Сейм добавил ежегодную индексацию налоговых порогов и исключил норму о повышении CIT для крупных компаний. Сенат, в свою очередь, предложил отменить индексацию и восстановить повышение CIT. Законодатели Сената предостерегали, что восстановление этой нормы может быть признано выходом за пределы закона, принятого Сеймом.

В новом проекте указано, что повышение порога PIT вступит в силу только вместе с изменениями относительно CIT для крупных компаний и налогообложения по фиксированной ставке. Неблагоприятные для налогоплательщиков изменения, в частности повышение солидарного сбора, должны быть опубликованы в официальном издании до конца ноября, поскольку для них предусмотрен как минимум месячный период до вступления в силу. По данным RMF24, если проект примут только на заседании Сейма, начинающемся 17 ноября, закон могут не успеть опубликовать до конца месяца.

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