一项关于调整自然人和法人税收的新政府法案已提交至波兰众议院。该文件规定，将个人所得税（PIT）的第一档门槛从12万兹罗提提高至13万兹罗提。据RMF24报道，该法案已送交立法局征求意见，其一读计划于周四举行。

新税率和限额

对于不超过13万兹罗提的收入，PIT税率将维持在12%。法案还提议，对超过13万兹罗提且不超过15万兹罗提的收入设定24%的税率。超过15万兹罗提的收入计划按32%的税率征税。

该文件还规定了其他变化。可选择固定税率征税的收入限额拟从200万欧元下调至25万欧元。年收入超过100万兹罗提的团结附加费税率拟从4%提高至5%。

此外，对于月收入超过5000万欧元的企业，公司所得税（CIT）税率将从19%升至22%。

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对参议院修正案的疑问

新法案总体上与此前已获众议院通过并经参议院审议的法律一致。此前的文件连同参议院修正案被退回议会下院，但其合宪性引发了疑问。

在审议此前版本时，众议院增加了税收门槛的年度指数化机制，并删除了提高大型公司CIT的条款。参议院则提议取消指数化机制并恢复提高CIT。参议院议员警告说，恢复该条款可能被认定为超出众议院通过法律的范围。

新法案指出，提高PIT门槛将仅与有关大型公司CIT和固定税率征税的调整一同生效。对纳税人不利的变化，包括提高团结附加费，必须在11月底前于官方刊物公布，因为其生效前规定了至少一个月的期限。据RMF24称，如果该法案仅在于11月17日开始的众议院会议上获得通过，法律可能无法在月底前公布。

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