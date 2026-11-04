Do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt ustawy dotyczący zmian w opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Dokument przewiduje podniesienie pierwszego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ze 120 tys. do 130 tys. zł. Jak podaje RMF24, projekt skierowano do Biura Legislacyjnego w celu wydania opinii, a jego pierwsze czytanie zaplanowano na czwartek.

Nowe stawki i limity

Dla dochodów do 130 tys. zł stawka PIT ma pozostać na poziomie 12%. Projekt ustawy proponuje także ustanowienie stawki 24% dla dochodów powyżej 130 tys. zł i do 150 tys. zł. Dochody przekraczające 150 tys. zł mają być opodatkowane stawką 32%.

Dokument przewiduje również inne zmiany. Limit dochodów uprawniający do wyboru opodatkowania ryczałtowego ma zostać obniżony z 2 mln do 250 tys. euro. Stawka daniny solidarnościowej od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie ma wzrosnąć z 4% do 5%.

Ponadto stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla przedsiębiorstw z przychodami przekraczającymi 50 mln euro miesięcznie ma wzrosnąć z 19% do 22%.

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Wątpliwości dotyczące poprawek Senatu

Nowy projekt zasadniczo odpowiada ustawie, którą Sejm wcześniej już uchwalił, a Senat rozpatrzył. Poprzedni dokument zwrócono do niższej izby parlamentu z poprawkami Senatu, jednak pojawiły się wątpliwości co do ich konstytucyjności.

Podczas prac nad poprzednią wersją Sejm dodał coroczną indeksację progów podatkowych i usunął przepis o podwyższeniu CIT dla dużych firm. Senat z kolei zaproponował zniesienie indeksacji i przywrócenie podwyżki CIT. Senatorowie ostrzegali, że przywrócenie tego przepisu może zostać uznane za wyjście poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm.

W nowym projekcie zaznaczono, że podwyższenie progu PIT wejdzie w życie wyłącznie wraz ze zmianami dotyczącymi CIT dla dużych firm i opodatkowania ryczałtowego. Zmiany niekorzystne dla podatników, w tym podwyższenie daniny solidarnościowej, muszą zostać opublikowane w oficjalnym wydawnictwie do końca listopada, ponieważ przewidziano dla nich co najmniej miesięczny okres przed wejściem w życie. Według RMF24, jeśli projekt zostanie uchwalony dopiero na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 17 listopada, ustawa może nie zostać opublikowana do końca miesiąca.

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