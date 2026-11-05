Саудівська Аравія продовжила Пакистану фінансування на $3 млрд — Dawn

Саудівська Аравія продовжила Пакистану фінансування на 3 млрд доларів, термін якого спливав 31 жовтня. Про це в Ісламабаді повідомив міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб, пише Dawn.

За словами міністра, Ер-Ріяд надав ці кошти у квітні, щоб покрити розрив, що виник через виплати Пакистану Об’єднаним Арабським Еміратам на 3,5 млрд доларів. Аурангзеб не уточнив нового строку фінансування, назвавши його «розумним». Він також зазначив, що Саудівська Аравія раніше продовжила до 2028 року окреме фінансування Пакистану на 5 млрд доларів.

Американська підтримка

Водночас міністр знизив очікування щодо запитуваного в липні у США механізму Exchange Stabilisation Support Facility обсягом 10 млрд доларів. Він заявив, що Пакистан насамперед прагнув отримати доступ до ринків капіталу й уже досяг цього, розмістивши у вересні облігації на 3 млрд доларів. Обсяг заявок на них становив 6 млрд доларів.

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Аурангзеб назвав можливий американський механізм додатковою підтримкою ліквідності для держави, але сказав, що уряд рухатиметься вперед і без нього. Пакистан також планує подальші випуски єврооблігацій, панда-облігацій та облігацій, номінованих у рупіях і розрахованих у доларах.

Плани щодо боргу

За словами міністра, валютні резерви країни покривають понад три місяці імпорту, а до кінця року уряд розраховує довести цей показник до чотирьох місяців завдяки залученню коштів на ринках капіталу. Він також повідомив, що виконавча рада МВФ у грудні має розглянути виділення Пакистану 1,2 млрд доларів.

Уряд країни планує скоротити зовнішній борг на 4 млрд доларів у поточному фінансовому році та ще на 3,5 млрд доларів наступного року. Мухаммад Аурангзеб заявив, що Пакистан намагається замінити дорогі короткострокові запозичення дешевшим фінансуванням із довшими строками погашення, щоб зменшити ризики рефінансування.

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