Ministerstwo Finansów i rząd Pakistanu rozważają możliwość tokenizacji istniejącego zadłużenia kraju z tytułu euroobligacji. Poinformował o tym federalny minister finansów i dochodów, senator Muhammad Aurangzeb, podaje The Express Tribune.

Podczas dialogu na temat aktywów cyfrowych i przyszłości bankowości, zorganizowanego w Karaczi przez Pakistan Banks’ Association i LUMS, minister wezwał banki do odpowiedzialnego wdrażania aktywów cyfrowych. Jednocześnie pozostaną w mocy ograniczenia dla banków dotyczące inwestowania w aktywa wirtualne, handlu nimi lub ich przechowywania z wykorzystaniem własnych środków albo środków klientów.

Regulacja aktywów cyfrowych

Aurangzeb podkreślił, że innowacje finansowe powinny przyczyniać się do obniżenia kosztów przekazów pieniężnych, przyspieszenia płatności dla firm, zwiększenia dostępności finansowania dla przedsiębiorców oraz wzrostu produktywnych inwestycji. Jego zdaniem transformacji cyfrowej muszą towarzyszyć wiarygodne zabezpieczenia regulacyjne, nadzór nad stabilnością finansową i nadzór instytucjonalny, aby rozwój technologiczny nie tworzył nadmiernych ryzyk.

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W Pakistanie przyjęto ustawę o aktywach wirtualnych z 2026 roku, która przyznała Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority uprawnienia do licencjonowania i nadzorowania dostawców usług związanych z takimi aktywami. Minister wskazał, że kolejnym priorytetem jest skuteczne wdrożenie przepisów poprzez właściwy nadzór i koordynację między instytucjami.

Warunki dla banków

Bank Państwowy Pakistanu wprowadził warunkowy mechanizm świadczenia usług bankowych licencjonowanym podmiotom. Przewiduje on należytą weryfikację oraz oddzielenie środków klientów. Rachunki dla podmiotów posiadających dokumenty o braku zastrzeżeń będą miały ograniczone przeznaczenie do czasu zakończenia licencjonowania, a banki nadal będą odpowiedzialne za przestrzeganie wymogów walutowych.

Minister zaznaczył również, że tokenizacja może usprawnić kanały przekazów pieniężnych, w tym transakcje związane z Roshan Digital Accounts. W poprzednim roku finansowym Pakistan otrzymał 41,6 mld dolarów przekazów pieniężnych, a trendy z pierwszego kwartału wskazują, że ich wartość może przekroczyć 44 mld dolarów.

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