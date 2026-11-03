巴基斯坦财政部和政府正在考虑将该国现有欧元债券债务代币化的可能性。联邦财政和税收部长、参议员穆罕默德·奥朗则布表示，据《快报论坛报》报道。

在由巴基斯坦银行协会和LUMS在卡拉奇举办的数字资产与银行业未来对话会上，该部长呼吁银行负责任地引入数字资产。同时，对于银行使用自有资金或客户资金投资、交易或持有虚拟资产的限制将继续有效。

数字资产监管

奥朗则布强调，金融创新应有助于降低汇款成本、加快企业支付、让企业家更容易获得融资，并增加生产性投资。他表示，数字化转型必须伴随可靠的监管保障、对金融稳定的监督以及机构监管，以确保技术发展不会产生过度风险。

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巴基斯坦通过了2026年《虚拟资产法》，授予巴基斯坦虚拟资产监管局对与此类资产相关的服务提供商进行许可和监管的权力。该部长称，下一项优先事项是通过适当监管和机构间协调来有效实施相关规则。

银行条件

巴基斯坦国家银行推出了向持牌实体提供银行服务的有条件机制。该机制规定了适当审查及客户资金隔离。持有无异议文件的实体，其账户在完成许可程序前将仅限于特定用途，而银行仍将负责遵守外汇要求。

该部长还指出，代币化可改善汇款渠道，尤其是与Roshan Digital Accounts相关的交易。在上一财年，巴基斯坦收到416亿美元汇款，第一季度趋势表明，其规模可能超过440亿美元。

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