Министерство финансов и правительство Пакистана рассматривают возможность токенизации существующего долга страны по еврооблигациям. Об этом заявил федеральный министр финансов и доходов, сенатор Мухаммад Аурангзеб, сообщает The Express Tribune.

На диалоге о цифровых активах и будущем банковского дела, организованном в Карачи Pakistan Banks’ Association и LUMS, министр призвал банки ответственно внедрять цифровые активы. В то же время ограничения для банков на инвестирование в виртуальные активы, торговлю ими или их хранение за счет собственных средств или средств клиентов останутся в силе.

Регулирование цифровых активов

Аурангзеб подчеркнул, что финансовые инновации должны способствовать удешевлению денежных переводов, ускорению платежей для бизнеса, повышению доступности финансирования для предпринимателей и увеличению продуктивных инвестиций. По его словам, цифровая трансформация должна сопровождаться надежными регуляторными предохранителями, контролем финансовой стабильности и институциональным надзором, чтобы технологическое развитие не создавало чрезмерных рисков.

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В Пакистане приняли Закон о виртуальных активах 2026 года, который предоставил Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority полномочия лицензировать и контролировать поставщиков услуг, связанных с такими активами. Следующим приоритетом министр назвал эффективное внедрение правил посредством надлежащего надзора и координации между учреждениями.

Условия для банков

Государственный банк Пакистана ввел условный механизм предоставления банковских услуг лицензированным субъектам. Он предусматривает надлежащую проверку и обособление средств клиентов. Счета для субъектов, имеющих документы об отсутствии возражений, будут иметь ограниченное назначение до завершения лицензирования, а банки и далее будут отвечать за соблюдение валютных требований.

Министр также отметил, что токенизация может улучшить каналы денежных переводов, в частности операции, связанные с Roshan Digital Accounts. За прошлый финансовый год Пакистан получил 41,6 млрд долларов денежных переводов, а тенденции первого квартала указывают, что их объем может превысить 44 млрд долларов.

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