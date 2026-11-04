В Польше Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) обязало ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank и Plus Bank изменить процедуры рассмотрения жалоб по поводу несанкционированных платёжных операций. Банки также должны повторно проанализировать часть ранее отклонённых жалоб и, если это будет обоснованно, вернуть клиентам утраченные средства.

Как сообщает RMF24, речь идёт о случаях, когда деньги списывались со счетов без ведома и согласия клиента, в том числе вследствие кибератак или кражи данных. По данным UOKiK, эти четыре банка во многих таких случаях отказывали в возмещении.

Срок возврата средств

Регулятор напомнил, что после сообщения о несанкционированной операции банк должен возместить сумму не позднее конца следующего рабочего дня. Исключение возможно, если имеются документально подтверждённые основания подозревать мошенничество со стороны самого клиента или если с момента операции прошло более 13 месяцев.

UOKiK заявил, что банки считали надлежащую аутентификацию операции, например ввод PIN-кода или подтверждение в приложении, достаточным основанием для вывода о согласии клиента на перевод. По мнению ведомства, этого недостаточно: банк должен доказать, что клиент сознательно авторизовал операцию или проявил грубую неосторожность.

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Какие жалобы пересмотрят

Банки должны повторно проверить ответы на жалобы нынешних клиентов, предоставленные с 16 ноября 2022 года. В обоснованных случаях деньги должны быть возвращены не позднее 31 декабря 2027 года.

Бывших клиентов, чьи жалобы были отклонены и поданы после 15 ноября 2022 года, банки должны проинформировать о возможности подать заявление на повторное рассмотрение. Также учреждения должны сообщить о решении UOKiK на своих сайтах и через мобильные приложения, а до 30 апреля 2028 года — отчитаться регулятору о выполнении требований.

В сентябре UOKiK уже обязал Alior Bank, mBank, BNP Paribas и Bank Millennium изменить практику рассмотрения жалоб на несанкционированные операции и повторно проанализировать отрицательные решения по обращениям клиентов.

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