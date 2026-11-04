在波兰，竞争与消费者保护局（UOKiK）责令ING Bank Śląski、Bank Ochrony Środowiska、Nest Bank和Plus Bank修改处理未经授权支付交易投诉的程序。银行还必须重新分析部分此前被拒绝的投诉，并在理由充分的情况下向客户返还损失的资金。

据RMF24报道，这涉及资金在客户不知情且未同意的情况下从账户中被扣除的案件，其中包括因网络攻击或数据被盗造成的情况。根据UOKiK的数据，这四家银行在许多此类案件中拒绝赔偿。

返还资金的期限

监管机构提醒，在收到未经授权交易的报告后，银行必须最迟在下一个工作日结束前返还该笔金额。如果有书面证据表明有理由怀疑客户本人存在欺诈行为，或者交易发生后已超过13个月，则可以例外。

UOKiK表示，银行认为，对交易进行适当认证，例如输入PIN码或在应用程序中确认，已足以得出客户同意转账的结论。该机构认为这还不够：银行必须证明客户有意识地授权了该交易，或存在重大过失。

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哪些投诉将被重新审查

银行必须重新核查自2022年11月16日起向现有客户提供的投诉答复。在合理的情况下，资金必须最迟于2027年12月31日前返还。

对于投诉被拒且在2022年11月15日后提交投诉的前客户，银行必须告知其可提交重新审查申请。相关机构还必须在其网站和移动应用程序上公布UOKiK的决定，并在2028年4月30日前向监管机构报告落实要求的情况。

今年9月，UOKiK已责令Alior Bank、mBank、BNP Paribas和Bank Millennium改变处理未经授权交易投诉的做法，并重新分析针对客户申诉的负面决定。

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