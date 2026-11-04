Центральный банк Швеции Риксбанк в среду повысил ключевую процентную ставку с 1,75% до 2%. Об этом сообщает The Local Sweden. Решение означает повышение ставки на 0,25 процентного пункта.

Инструмент денежно-кредитной политики

Ключевая ставка, которую Риксбанк называет ставкой денежно-кредитной политики, является главным инструментом денежно-кредитной политики центрального банка. Она определяет ставки, по которым шведские банки могут размещать средства в Риксбанке и занимать у него деньги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эти условия влияют на процентные ставки, которые банки устанавливают по сбережениям, кредитам и ипотеке. Таким образом, изменение ключевой ставки может отражаться на стоимости займов для населения.

Влияние на инфляцию

Более высокие банковские ставки делают заимствования дороже. По объяснению издания, из-за этого люди тратят меньше, а сокращение расходов в конечном итоге способствует снижению инфляции.

Читай нас в