В Эстонии потребительские цены в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрём и на 3,6% в годовом выражении. Такие предварительные данные индекса потребительских цен обнародовал Statistics Estonia, сообщает ERR News.

Энергоносители влияют на цены

Банковские аналитики ожидают дальнейшего ускорения роста цен в ближайшие месяцы, прежде всего из-за подорожания энергоносителей. Экономистка Swedbank Лийс Элмик отметила, что биржевые цены на электроэнергию в октябре повысились вследствие сокращения производства возобновляемой энергии.

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Она также связала дальнейший рост цен на нефть и газ с обострением конфликта в регионе Персидского залива. В Swedbank указали, что фьючерсные контракты предполагают сохранение цены на сырую нефть выше 100 долларов за баррель до конца года, а ослабления ценового давления ожидают не раньше следующего года.

Окончательные данные обнародуют в пятницу

Statistics Estonia должно опубликовать окончательные данные об изменении индекса потребительских цен в пятницу. Экономист Bigbank Рауль Эаметс напомнил, что предварительная оценка инфляции за сентябрь составляла 3,1%, тогда как после пересмотра фактический годовой рост цен определили на уровне 3,5%. По его мнению, окончательный показатель за октябрь также может оказаться выше предварительной оценки.

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