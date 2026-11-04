W Estonii ceny konsumpcyjne wzrosły w październiku o 0,6% w porównaniu z wrześniem i o 3,6% w ujęciu rocznym. Takie wstępne dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych opublikował Statistics Estonia, informuje ERR News.

Nośniki energii wpływają na ceny

Analitycy bankowi oczekują dalszego przyspieszenia wzrostu cen w najbliższych miesiącach, przede wszystkim z powodu droższych nośników energii. Ekonomistka Swedbanku Liis Elmik zaznaczyła, że giełdowe ceny energii elektrycznej wzrosły w październiku z powodu spadku produkcji energii odnawialnej.

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Powiązała ona również dalszy wzrost cen ropy i gazu z zaostrzeniem konfliktu w regionie Zatoki Perskiej. W Swedbanku wskazano, że kontrakty terminowe przewidują utrzymanie ceny ropy naftowej powyżej 100 dolarów za baryłkę do końca roku, a osłabienia presji cenowej oczekuje się nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Ostateczne dane zostaną opublikowane w piątek

Statistics Estonia ma opublikować w piątek ostateczne dane dotyczące zmiany indeksu cen konsumpcyjnych. Ekonomista Bigbanku Raul Eamets przypomniał, że wstępny szacunek inflacji za wrzesień wynosił 3,1%, podczas gdy po rewizji faktyczny roczny wzrost cen określono na 3,5%. Jego zdaniem ostateczny wskaźnik za październik również może okazać się wyższy od wstępnego szacunku.

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