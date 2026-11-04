Szwedzki bank centralny Riksbank podniósł w środę główną stopę procentową z 1,75% do 2%. Poinformował o tym The Local Sweden. Decyzja oznacza podwyżkę stopy o 0,25 punktu procentowego.

Narzędzie polityki pieniężnej

Główna stopa, którą Riksbank nazywa stopą polityki pieniężnej, jest głównym narzędziem polityki pieniężnej banku centralnego. Określa ona stawki, po których szwedzkie banki mogą lokować środki w Riksbanku i pożyczać od niego pieniądze.

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Warunki te wpływają na oprocentowanie ustalane przez banki dla oszczędności, kredytów i hipotek. Tym samym zmiana głównej stopy może wpływać na koszt pożyczek dla ludności.

Wpływ na inflację

Wyższe stopy bankowe sprawiają, że pożyczanie staje się droższe. Jak wyjaśnia publikacja, przez to ludzie wydają mniej, a ograniczenie wydatków ostatecznie przyczynia się do obniżenia inflacji.

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